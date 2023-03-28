

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, а также три автомобиля.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах.

В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд «GLSDB».

Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пологи Запорожской области, Голиково, Рубежное, Сватово Луганской народной республики, Соледар, Волноваха, Владимировка Донецкой Народной Республики и Великий Выселок Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8433 танка и других боевых бронированных машин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9161 единица специальной военной автомобильной техники.