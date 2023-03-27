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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырёхсот украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.
Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах. Также в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской Народной Республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и другие боевые бронированные машины, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25136
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