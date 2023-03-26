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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (26.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области.

◽️ Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

◽️ Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области.

◽️ Общие потери противника на данных направлениях составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Пшеничное, Краснореченское Луганской народной республики, Кирилловка, Волноваха, Ясиноватая Донецкой народной республики, Токмак и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/25112
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