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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (23.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.

◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей. 

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах.

В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. 

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожено шестнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Василевка, Павловка Донецкой народной республики, Берестовое, Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка и других боевых бронированных машин, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/25045
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