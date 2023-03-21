Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (21.03.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой народной республики и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40-ка украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой народной республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой народной республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.
божечки а этого зачем прислали:Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник прибыл в Киев. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Кисида прибыл на поезде из Польши. Согласно кадрам, показанным японским общественным телевидением, главу японского правительства на железнодорожном вокзале в Киеве встречала, в частности, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
2..Польша разместит на своей территории первый постоянный гарнизон Вооружённых сил (ВС) США. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.
Церемония открытия гарнизона состоится 21 марта в Познани, он будет сформирован на базе американской региональной группы поддержки Польши.
«Гарнизон армии США в Польше станет восьмым постоянным гарнизоном Вооружённых сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше. Подразделение создаётся благодаря решению президента США в 2022 году и будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, дислоцированных в Польше. В задачи гарнизона также будет входить руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше», – говорится в сообщении.
В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тыс. военнослужащих НАТО, большинство из них американцы.
Лондон готов идти не только на риски, но и на военные преступления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном..а ведь и поставят и ударят ,а потом рак и нет хохлов .те ,которые еще уцелели вне войны…Им там на острове не долетит..
А почему не стреляют по новым местам ,отвоеванным Россией -там наше ПВО?? ,договоренности ??
Нуланд заявила ,что доверит перемирие вводить только Нетаньяху !!!??? Путин сказал ,что предложения Китая можно принять за основу ,но кто ж даст Украм заключить мир..Гиены крови хотят еще..
Китай предоставит России полноценный ленд-лиз:
https://eadaily.com/ru/news/2023/03/21/kitay-predostavit-rossii-polnocennyy-lend-liz-kitaeved-vavilov