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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (20.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики.

◽️ Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

◽️ Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской народной республики и Кирилловка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24969
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