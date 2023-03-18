

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой народной республики, Левадное и Орехов Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих и два пикапа.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах.

В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган».

Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской народной республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники.