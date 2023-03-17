

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и тактическая ракета «Точка-У».

◽️ Также за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской Народной Республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 1064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8985 единиц специальной военной автомобильной техники.