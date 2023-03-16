

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186-ти районах.

В районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики поражён пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Ясеновое Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В районе населенного пункта Миньковка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Малая Кардашинка, Алешки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8316 танков и других боевых бронированных машин, 1062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.