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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (14.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено свыше 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142-х районах.

В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ольха».

В районе населенного пункта Дальнее Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган».

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Доброполье и Клиновое Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган».

◽️ Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области,Кременная, Варваровка, Житловка Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, а также Межирич Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24810
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