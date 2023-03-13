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Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 5. 168-я дивизия штурмует сектор «Китиля»

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В пятой части лекции Олега Николаевича Киселева о боевых действиях советского 56-го стрелкового корпуса в период советско-финляндской войны 1939-40 годов вас ждет продолжение рассказа о боях на главной оборонительной линии финского IV армейского корпуса, а именно о попытке 168-й дивизии 11-20 декабря прорваться в направлении Сортавалы.

Помимо подробного рассказа о ходе боев, из этой части Вы также узнаете:
- о влиянии неудачно составленного плана операции на снабжение;
- о том, как география может компенсировать нехватку войск;
- можно ли получить 1,5 года условно за застреленного сотрудника ЧК;
- занижали ли финны свои потери;
- как важно своевременно передать приказ;
- почему вовремя не использованное окно возможностей может захлопнуться навсегда.

Обо всем этом смотрите в продолжении цикла «Сражение в «Долине смерти».

Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти».
Часть 4. Бои за главную оборонительную линию
https://youtu.be/9cCHtIoX5Ec
Часть 3. Взлом линии Уксунйоки:
https://youtu.be/puLMjN6_RaY
Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
https://youtu.be/kjbC12HXgec
Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье:
https://youtu.be/_bwUXu7SyYQ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ATtqmpwqxK0
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Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 4. Бои за главную оборонительную линию
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 3. Взлом линии Уксунйоки
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье

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