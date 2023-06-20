Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 7. Наступление 13-й дивизии
К началу третьей декады декабря прорвавшиеся вглубь Финляндии на 50-75 километров дивизии 56-го корпуса 8-й армии были остановлены противником, который попытался контратаковать, но в целом безуспешно. Тем не менее, финнам удалось отбить важную высоту 108,8, нависающую над коммуникациями 18-й дивизии, чем создать прямую угрозу снабжению как 18-й, так и 168-й дивизии. 18-й дивизии пришлось задействовать для прикрытия дороги Уома – Леметти один из трех своих стрелковых полков. Дорога вдоль Ладоги, на которую постепенно переводилось снабжение 168-й дивизии, также была небезопасна из-за удерживаемого финнами острова Мантсинсаари и полуострова Уксалонпяя, откуда противник мог обстреливать дорогу и выбрасывать к ней диверсионные отряды. Советское командование принимало лихорадочные меры по организации охраны и обороны коммуникаций в ожидании подхода свежих соединений и полков НКВД по охране тыла. А вот финское командование дожидаться всего этого не собиралось и спешно готовило новое наступление против 18-й дивизии.
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 6. Война в тылу
https://youtu.be/yRGy2tHnPYg
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти»:
Часть 5. 168-я дивизия штурмует сектор «Китиля».
Часть 4. Бои за главную оборонительную линию
https://youtu.be/9cCHtIoX5Ec
Часть 3. Взлом линии Уксунйоки:
https://youtu.be/puLMjN6_RaY
Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
https://youtu.be/kjbC12HXgec
Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье:
https://youtu.be/_bwUXu7SyYQ
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/