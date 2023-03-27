Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 6. Война в тылу
В шестой части своего цикла Олег Николаевич Киселев расскажет о том, как работа тыла влияла на ход боевых действий, а ситуация на фронте на работу тыла.
Помимо рассказа о борьбе на коммуникациях 56-го корпуса в декабре 1939-го, планах советского командования на период временного перехода к обороне и дальнейшего использования 8-й армии, из этой части Вы также узнаете:
- какие силы были выделены для усиления 8-й армии и как их планировали использовать;
- почему дорожные и инженерно-саперные части могут быть важнее боевых соединений;
- зачем Штерн отказывался от тяжелой артиллерии и танков;
- для чего госпиталям понадобились бараньи тулупы;
- могут ли солдаты не уметь обращаться с оружием и что такое «наскоковые настроения»;
- как на фронте появились первые лыжные батальоны и войска НКВД;
- чем в течение месяца занимались ВВС 8-й армии
Об этом и многом другом смотрите в продолжении цикла «Сражение в «Долине смерти»
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти»:
Часть 5. 168-я дивизия штурмует сектор «Китиля».
Часть 4. Бои за главную оборонительную линию
https://youtu.be/9cCHtIoX5Ec
Часть 3. Взлом линии Уксунйоки:
https://youtu.be/puLMjN6_RaY
Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
https://youtu.be/kjbC12HXgec
Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье:
https://youtu.be/_bwUXu7SyYQ
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