Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
Во второй части цикла речь пойдет о Красной Армии в Карелии в 1920-30 годы. Из неё Вы узнаете:
- Как происходило наращивание сил красной Армии в Карелии;
- Какое место уделялось южнокарельскому ТВД в советском военном планировании в разные годы;
- С какими трудностями столкнулось командование развернутой осенью 1939 года в Карелии 8-й армии при подготовке к войне с Финляндией;
- Справедливо ли утверждение, что Советский Союз вел переговоры с Финляндией лишь в качестве ширмы для подготовки к нападению;
- Каков был боевой и численный состав советской 8-й армии накануне войны;
- Была ли 8-я армия готова к войне и как на её боеспособность влияли различные объективные и субъективные трудности;
- В чем были сильные и слабые стороны подготовленного командующим 8-й армией плана операции;
- Как развивались боевые действия на первом этапе войны на других участках фронта 8-й армии и как это связано с действиями 18-й и 168-й дивизий.
Об этом и многом другом речь в продолжении нового цикла лекций Олега Николаевича Киселева.
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье: https://youtu.be/_bwUXu7SyYQ
Предыдущие ролики:
О роли командира, горных стрелках и боевом дебюте Маргелова:
https://youtu.be/iDeFPLmw0ao
Сражение за Суомуссалми:
https://youtu.be/kplRpx4raow
Сражение на дороге Раате:
https://youtu.be/KUdoR9ipbtU
О причине первых успехов финской армии в 1939 году:
https://youtu.be/5HsfmuXS1i0
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