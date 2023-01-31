Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 4. Бои за главную оборонительную линию
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Олег Николаевич Киселев продолжает рассказ о боевых действиях советского 56-го стрелкового корпуса в северо-восточном Приладожье зимой 1939-40 годов. В четвертой части речь пойдет о боях 18-й стрелковой дивизии и 34-й легкой танковой бригады на главной оборонительной линии противника и финских контрударах. Помимо подробного рассказа о ходе боев, из этой части Вы также узнаете:
- о состоянии и боевом составе прибывшей на фронт 34-й легкой танковой бригады;
- как командование 8-й армии планировало разгромить финский IV армейский корпус;
- как финское командование планировало остановить дальнейшее наступление 56-го корпуса;
- об ошибках сторон при планировании наступлений и контрнаступлений;
- о роли связи в управлении войсками и о том, как одно ошибочно принятое на уровне комбата решение может существенно повлиять на дальнейший ход компании;
- почему советским войскам пришлось перейти к обороне, и кто был категорически против этого решения
Обо всем этом смотрите в продолжении цикла «Сражение в «Долине смерти»
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти».
Часть 3. Взлом линии Уксунйоки:
https://youtu.be/puLMjN6_RaY
Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
https://youtu.be/kjbC12HXgec
Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье:
https://youtu.be/_bwUXu7SyYQ
Предыдущие ролики:
О роли командира, горных стрелках и боевом дебюте Маргелова:
https://youtu.be/iDeFPLmw0ao
Сражение за Суомуссалми:
https://youtu.be/kplRpx4raow
Сражение на дороге Раате:
https://youtu.be/KUdoR9ipbtU
О причине первых успехов финской армии в 1939 году:
https://youtu.be/5HsfmuXS1i0
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