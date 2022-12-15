Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 3. Взлом линии Уксунйоки
В третьей части речь пойдет о наступлении советских 168-й и 18-й дивизий в первой декаде декабря 1939 года и прорыве первого главного рубежа обороны противника. Из неё вы узнаете:
- только ли по дорогам наступала красная Армия;
- уложились ли советские соединения в запланированные сроки наступления;
- всегда ли хорошо применять обходные маневры;
- как одно неправильно понятое донесение может резко изменить ситуацию на фронте;
- зачем нужно организовывать преследование отходящего противника;
- к чему может привести отсутствие налаженного взаимодействия между частями и подразделениями;
- чем опасны плохо организованные удары и контрудары;
Об этом и многом другом речь в продолжении нового цикла лекций Олега Николаевича Киселева.
Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти».
Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье:
https://youtu.be/_bwUXu7SyYQ
Часть 2. Красная Армия в Карелии в 1920-30 годы
https://youtu.be/kjbC12HXgec
Предыдущие ролики:
О роли командира, горных стрелках и боевом дебюте Маргелова:
https://youtu.be/iDeFPLmw0ao
Сражение за Суомуссалми:
https://youtu.be/kplRpx4raow
Сражение на дороге Раате:
https://youtu.be/KUdoR9ipbtU
О причине первых успехов финской армии в 1939 году:
https://youtu.be/5HsfmuXS1i0
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