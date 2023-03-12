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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 220-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой народной республики.

◽️ Также в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах.

В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/24771
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