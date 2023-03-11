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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (11.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 75-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах

В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

◽️ Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты «HARM».

Кроме того, за сутки уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Шевченко Донецкой Народной Республики, Каменское и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24752
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