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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (07.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также свыше 30-ти украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 75-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Марково Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское Луганской народной республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 398 самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24630
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