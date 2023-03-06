Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (06.03.2023 г.)

36 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160-ти военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град».

◽️ На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и в районе Часов Яр Донецкой народной республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 65-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

◽️ На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах.

В районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

◽️ Также, в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24603
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru