

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160-ти военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град».



◽️ На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и в районе Часов Яр Донецкой народной республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 65-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».



◽️ На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах.

В районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

◽️ Также, в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.



Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.