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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (04.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь Донецкой народной республики, Щербаки и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70-ти украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах.

◽️ В районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

◽️ Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области.

◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Старомлиновка, Кременец, Пески Донецкой народной республики, Малая Кардашинка и Новая Збурьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24555
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