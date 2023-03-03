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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (03.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».

◽️На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих.

Кроме того, уничтожено пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24534
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