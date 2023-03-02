

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270-ти украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



◽️ На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области поражён склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195-ти районах.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Также, в районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области, Пески, Яковлевка, Минеральное, Завитне Бажання Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Казачьи Лагери и Збурьевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 393 самолета, 212 вертолетов, 3295 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8105 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4247 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8665 единиц специальной военной автомобильной техники.