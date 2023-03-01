

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.



◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и в районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское Донецкой Народной Республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация».

◽️ Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173-х районах.

В районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.



✈️ Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Семеновка Запорожской области и Кременная, Рубежное, Краснореченское Луганской Народной Республики, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Лиман Второй Харьковской области.

◽️ Кроме того, предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники.