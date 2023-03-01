Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (01.03.2023 г.)

43 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и в районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское Донецкой Народной Республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация».

◽️ Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173-х районах.

В районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

✈️ Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Семеновка Запорожской области и Кременная, Рубежное, Краснореченское Луганской Народной Республики, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Лиман Второй Харьковской области.

◽️ Кроме того, предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24496
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru