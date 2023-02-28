Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (28.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».
На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктовУгледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов.
◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162-х районах.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.
Если вы вдруг,абсолютно неожиданно,оказались в зоне боевых действий,то срочно найдите газовую трубу и прижмитесь к ней. И тогда абсолютно гарантировано в вас не попадет ракета ни со стороны России,ни со стороны Украины,думаю даже вы будете застрахованы от выстрела из пистолета.
Вот еще одна новость…Газпром вернулся к уровню прокачки газа через газотранспортную систему Украины,что был до начала проведения СВО.
кому война и смерть, а кому бизнес и баблос