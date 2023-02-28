Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (28.02.2023 г.)

24 2


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктовУгледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162-х районах.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24481
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 955 923
    loko 14 мин. назад

      Если вы вдруг,абсолютно неожиданно,оказались в зоне боевых действий,то срочно найдите газовую трубу и прижмитесь к ней. И тогда абсолютно гарантировано в вас не попадет ракета ни со стороны России,ни со стороны Украины,думаю даже вы будете застрахованы от выстрела из пистолета.
      Вот еще одна новость…Газпром вернулся к уровню прокачки газа через газотранспортную систему Украины,что был до начала проведения СВО.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru