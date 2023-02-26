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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (26.02.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также, в районе населенного пункта Разлив Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также, в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24436
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