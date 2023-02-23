Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (23.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 55-ти военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено около 85-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128-ми районах. В районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.
◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайское, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8501 единица специальной военной автомобильной техники.
Годовщина СВО. Александр Дугин об ошибках и смене парадигмы:
https://katehon.com/ru/article/svo-god-pervyy-smena-paradigmy
Мы все свидетели событий в мире через ТВ и Интернет. Идет война, льется кровь, гибнут люди от стихийных катаклизмов. Всё это входит в наше сознание ежедневно и оказывает влияние на здоровье, которое следует беречь. Особенно страдает Душа, в которой заложена программа развития личности, а развития не получается. Душа оказывается на «голодном пайке». Многие это уже поняли и резко ограничили общение с телевизором.
Считаю, что для пользы душевного здоровья недостаточно прекратить поступление негативной информации. Совершенно необходимо делать «подарки» Душе через намеренный поиск и предъявление радостных моментов из текущей реальности, из истории, искусства, из проектов будущего. Это может быть:
- общение с просвещенным человеком, даже без непосредственного контакта (запись лекции, интервью); Много видеороликов можно найти в Интернете;
- просмотр старых фильмов с радостными, оптимистичными сюжетами, с талантливыми актерами;
- музыка классическая и народная очень влияет на потенциал Души, можно найти хорошую музыку на Ютюбе;
- положительно влияет ритм стихов, например — Пушкина. Прослушивание ауди записи «Евгения Онегина», или громкое чтение — резко повышает настроение…
- участие в массовых коллективах самодеятельности бывает также полезно.
Итак, для пользы здоровья очень желательно ежедневно находить моменты радости. Но не той «радости», когда «у соседа корова сдохла», а радость для Души!