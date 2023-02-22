

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области.

В результате поражения уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 135-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.



◽️ На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населенного пункта Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

В результате поражения уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30.

Также, в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.



Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113-ти районах.

В районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.



Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской Народной Республики, Никольское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Токаревка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.