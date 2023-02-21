Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (21.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.
◽️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США.
◽️ На Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск.
Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и склад боеприпасов.
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.
В результате поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Также, в районе населенного пункта Угледар поражен склад боеприпасов ВСУ.
◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика» и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128-ми районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области. Кроме того, сбиты два реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3203 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7960 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4171 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8472 единицы специальной военной автомобильной техники.
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“Официальное информационное агентство “Синьхуа” опубликовало в понедельник статью из 4000 слов под названием “Гегемония США и ее опасности”, которая излагает широкий взгляд Пекина на то, как США плохо ведут себя на мировой арене в политической, военной, экономической, технологической и культурной сферах.
▪️США разработали гегемонистский план проведения «цветных революций», разжигания региональных разногласий и даже непосредственного развязывания войн под видом продвижения демократии, свободы и прав человека.
▪️Цепляясь за менталитет Холодной войны, США усилили политику блоков и разожгли конфликты и конфронтацию.
▪️США уже давно пытаются формировать мировой порядок в соответствии со своими собственными ценностями и политической системой во имя продвижения демократии и прав человека.
▪️2003 год ознаменовал начало череды «цветных революций» — «революции роз» в Грузии, «оранжевой революции» на Украине и «революции тюльпанов» в Кыргызстане. Госдеп США открыто признал свою «центральную роль» в этих «сменах режима».
▪️ С 2001 года войны и военные операции, развязанные США во имя борьбы с терроризмом, унесли более 900 тыс жизней, в том числе около 335 тыс гражданских лиц, миллионы получили ранения.
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▪️Гегемония доллара является основным источником нестабильности и неопределенности в мировой экономике.
▪️На сегодняшний день США ввели экономические санкции в отношении почти 40 стран мира, включая Кубу, Китай, Россию, КНДР, Иран и Венесуэлу, затрагивающие почти половину населения мира.
▪️США могут использовать свои средства государственной власти для подавления экономических конкурентов и вмешательства в нормальный международный бизнес. Это серьезный отход от принципов либеральной рыночной экономики.
▪️США стремятся сдерживать научное, технологическое и экономическое развитие других стран, используя монопольную власть, меры подавления и технологические ограничения в высокотехнологичных областях.
▪️США мобилизовали государственную власть для введения санкций против китайской компании Huawei.
▪️США используют культурное влияние для укрепления и сохранения своей гегемонии в мире.
/ Синьхуа