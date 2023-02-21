

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США.



◽️ На Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск.

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и склад боеприпасов.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

В результате поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Также, в районе населенного пункта Угледар поражен склад боеприпасов ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика» и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области. Кроме того, сбиты два реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3203 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7960 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4171 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8472 единицы специальной военной автомобильной техники.