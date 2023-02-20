Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (20.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.
За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики.
За сутки на данном направлении противник потерял свыше 115-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области.
Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60-ти военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.
◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Также, в районе города Херсон поражён склад боеприпасов ВСУ.
Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124-х районах.
Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской Народной Республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.
Байден :”Я объявлю об очередной поставке критически важного военного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.
Они помогут защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются содействовать российской военной машине
За последний год США создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, используя беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку, и эта поддержка будет продолжаться.
Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга, а также выступить с заявлениями о том, как Соединенные Штаты будут продолжать сплачивать мир для поддержки народа Украины и защиты основных ценностей человечества», — гласит текст, опубликованный от имени Байдена.”
П.С. Напрасно АГЛ варил бульбу ,у Бидона предвыборная компания началась…ужинать он будет с дудой клецки..
Ну а нам надо готовить не туалеты теплые,а нечто другое :
Сегодня, 20 февраля, в Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении двух высокопоставленных руководителей АО НПК «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») — Дмитрия Богданова и Владимира Савина. Мужчины были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия, совершённые должностным лицом госкомпании)…по 8 лет строгача выписали ..наверное из др.русских были как и хохлолоки
“а Карлсон уже улетел из Киеву ,интересно Бобика прихватил с собой на ужин ?https://t.me/vzglyad_ru/72365
А шо это было ,шо за смешной приезд на пару часов тайно в Киев..А где историческая речуга против монстра Путина ??Песков на 22,02,анонсировал большой Концерт на площади с участием Путина ??
Заноешь тут хохлолокам -ждали ,ждали и нате вам Концерт..Я так поняла Бахмут тихо сдали ,шобы деда не травмировать ,Зеля что- то там про разумные потери мямлил..
НЕт ,опять столик не перевернули и тихой сапой делят мир на регионы ,а как с ценами на колбасу ..с вхождением Осетии в Союзное гос-во -это что ??заготовки ,которые не понадобилсь..? Важнее дружба с китаем и поездка туда бел..агента ..приезд СИ намечан на начало лета в Москву..