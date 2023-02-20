

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении противник потерял свыше 115-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60-ти военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Также, в районе города Херсон поражён склад боеприпасов ВСУ.



Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124-х районах.



Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской Народной Республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.