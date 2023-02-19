

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.



На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».



На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. За сутки на Красно-Лиманском направлении потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.



На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожен cклад боеприпасов ВСУ.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.



На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами.



Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.



В районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка Луганской Народной Республики и города Херсон.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.