16 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами.

◽️ Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

◽️ В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате огневого поражения противника группировкой войск «Центр» в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».



◽️ На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Ольговское и Магдалиновка Запорожской области.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.





◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также одна установка реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.



Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106-ти районах.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Преображенное, Куземовка, Площанка Луганской Народной Республики, Орлинское, Володино и Александровка Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3161 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7901 танк и другие боевые бронированные машины, 1027 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8429 единиц специальной военной автомобильной техники.