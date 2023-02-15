

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная и Котляровка Харьковской области.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30.

◽️ Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град».



◽️ На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».



На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.



Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.

