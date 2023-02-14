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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (14.02.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах. В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской Народной Республики, Александровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24159
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