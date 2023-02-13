Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (13.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики.
За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.
◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено более 80-ти военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.
◽️ На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики.
Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.
◽️ На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.
Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
◽️ На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.
В районе города Славянск Донецкой Народной Республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково Луганской Народной Республики, Петровское Запорожской области, Саги, Катериновка и Маринское Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ещё немало таких, кто морщится при упоминании слова «душа». Дескать, это всё попы придумали, а в жизни нам это без надобности.
Однако, идет время раскрытия, и все понятия восстанавливают свой смысл.
Есть тело биологическое, которое нужно беречь, насыщать пищей, укрывать от непогоды, давать отдых — всё верно. Но всё это из разряда потребностей животных.
Но есть потребности эмоций, чувств, любви , ненависти, замыслов, мечтаний… Это всё уже пища для Души. И всякое творчество также идет только через неё. Активность Души — главное отличие человека от животного. Правда, говорят, – есть люди без Души, или есть люди с душой животных. Не будем спорить, всё бывает в этом мире, тем более, что такие примеры перед глазами в поведении жидобандеровской киевской мафии.
Понятие «душа» имеет прямое отношение к понятиям «совесть» и «справедливость». Правда, таких понятий вы не найдете в Библии, да и на просторах СМИ эти понятия не популярны. Но это понятия космического уровня, и людям это надо знать.
Совесть — есть нить, связывающая Душу человека с Богом, Но не с господом Израилевым (Яхве-Иегова), а с истиным Творцом Вселенским (Отец Абсолют).
Справедливость Вселенского уровня, – это не бытовые разборки «ты мне — я тебе, и все довольны». Безличная Справедливость, – это самая могущественная энергия Вселенной,называют Шакти. В женской ипостаси изображается как красавица с загадочной улыбкой, держащая в руках оружие, готовая поразить нарушителя Справедливости. А таковых на нашей Планете достаточно!
Вы не веган Ленид? Кто вас кормит или хватает пенсии ? А так все красиво и верно ..душа и СоВесть -это от Бога
Кадыров считает, что для обеспечения безопасности России
необходимо освободить Харьков и Одессу: https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FKadyrov_schel_neobkhodimym_vzyat_podkontrol_KHarkov_i_Odessu_dlyabezopasnosti_Rossii–8030dbbedefa4160d06b71a63e096b20
Без Одесской области Приднестровье обречено. Это ясно и без Кадырова. Решить этот вопрос сложно.