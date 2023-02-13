

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено более 80-ти военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.



◽️ На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.

В районе города Славянск Донецкой Народной Республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково Луганской Народной Республики, Петровское Запорожской области, Саги, Катериновка и Маринское Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.