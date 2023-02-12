Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп «Западной» группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация».



◽️ На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».

Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.



◽️ На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

В районах населенных пунктов Елизаветовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».



В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева».



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области.

Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8350 единиц специальной военной автомобильной техники.