Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области. В течение суток ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Славянск и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта УГЛЕДАР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна гаубица «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах. В районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Жовтневое, Червоная Диброва, Голиково Луганской Народной Республики, Красногоровка Донецкой Народной Республики и Новопрокофьевка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники.