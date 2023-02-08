Великие противостояния: Пушкин против Дантеса/ Александр Кибовский
В день, когда состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом, публикуем выступление Александра Кибовского. На фестивальной сцене Александр Владимирович рассказал, как воспринималось это противостояние обществом XIX века и инсценировал эпизод трагических событий на Чёрной речке.
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