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Великие противостояния: Пушкин против Дантеса/ Александр Кибовский

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В день, когда состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом, публикуем выступление Александра Кибовского. На фестивальной сцене Александр Владимирович рассказал, как воспринималось это противостояние обществом XIX века и инсценировал эпизод трагических событий на Чёрной речке.
#цифроваяистория #фестивальци #АлександрКибовскийЦИ #пушкин

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tOXg2vD69kI
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