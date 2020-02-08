Победа в Великой Отечественной войне как воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации

Российская цивилизация как общинная евразийская, с самым большим пространством-временем (хронотопом) бытия, с самым холодным климатом (среднегодовая температура в среднем на всей территории России – ~ -5,5 0 С) и, соответственно, с учетом действия закона энергетической стоимости по автору [23 - 25], – с самой высокой энергостоимостью воспроизводства жизни общества, есть духовная цивилизация, которую можно также назвать «цивилизацией Правды».

и это « прагматические цивилизации», в которых человек, исходя из ценностей индивидуализма, прибыли, пользы, приоритета своих личных интересов над общественными и государственными интересами, из так называемого экономического или рыночного рационализма, действует «в логике повиновения обстоятельствам» [19, с. 31].

это « духовные цивилизации», в которых человек, исходя из ценностей общинности или соборности, коллективизма, любви к родине, правды, справедливости, служения общему делу, действует в «логике противостояния обстоятельствам» [19, с. 31];

Аргументации этого положения автор посвятил ряд своих книг, в том числе такие работы как «Уроки Великой Отечественной войны и их значение для будущего России в XXIвеке» (2005), «Победа в Великой Отечественной войне – Гимн Советскому Человеку» (2015), «Сталин и победа в Великой Отечественной войне – символы высоты Духа Советской Цивилизации» (2019) [1 - 3].

Победа в Великой Отечественной войне, сама Великая Отечественная война как героическое деяние, как подвиг всего советского народа, «подвиг социализма» (как охарактеризовал итог Великой Отечественной войны председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов [20]), есть воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации, Духа общества труда и созидания, причем Духа такой мощи и силы, которые не имеет аналогов во всей всемирной истории человечества .



В «Меморандуме стратегии развития России в XXI веке» (2014) автор подчеркивал [25, с. 8]:

Россия как «духовная цивилизация» есть цивилизация, в которой «действует принцип примата духовных потребностей над материальными, принцип или закон идеократии – власти большой национальной идеи, скрепляющей большое пространство-время бытия российской цивилизации», при этом «в духовной системе русского народа в России центральное место занимает «правда» – как важнейшая духовная ценность, в которой отражается единство истины, добра, красоты и справедливости».



Поэтому Россия может быть названа «цивилизацией Правды», а её духовность – «духовностью Правды».

По А.С. Панарину так называемый «Запад», т.е. западная цивилизация, породившая рыночно-капиталистическую систему, замешанную на культе денег, капитала и индивидуализма, относится к типу «прагматических цивилизаций», с культом обогащения и индивидуализма. Он так охарактеризовал западную цивилизацию [19, с. 23]:

«Доминанта индивидуального интереса соответствует самой нормативно-логической структуре этой цивилизации, основанной на социальном номинализме, на представлении об обществе как сумме суверенных индивидов. Это не иллюзия Запада, а его нормативный принцип, посредством которого воспроизводятся его основные институты: рыночная экономика, самодеятельное гражданское общество, правовое государство.



При малейшем отступлении от номиналистического принципа – в духе, например, приоритета общего над индивидуальными интересами – все системы западных цивилизационных норм сразу же ставятся под вопрос… Понимающей теории противопоказан номинализм, потому что он исключает культуру как систему, охватывающую коллективные традиции, коллективные нормы и коллективные ценности (других традиций, и ценностей не бывает)».

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Россия как цивилизация, как духовная цивилизация, всегда противостояла Западу, была цивилизацией, обладающей, именно вследствие её онтологических характеристик – высокая энергостоимость воспроизводства жизни общества (холодный климат), большое пространство-время бытия, общинность (коллективизм, соборность), такой системой ценностей, которая всегда была направлена на справедливость, коллективизм, правду, красоту, гармонию, примат общего (сильного государства) над частным, индивидуальным. Этот ценностный геном автор назвал «цивилизационным социализмом» [23 - 25], а русский народ был народом-носителем этого «цивилизационного социализма».

Поэтому Россия всегда, на протяжении всего последнего тысячелетия противостояла Западу, и совершила первой во всемирной истории «Русский Прорыв человечества к социализму» в форме Великой Октябрьской социалистической революции [26]. И в этом «Русском Прорыве» во главе с Коммунистической партией большевиков под водительством В.И. Ленина проявилась антикапиталистическая «природа» российской цивилизации, определившая антикапиталистический цивилизационный, и затем – социалистический, характер революции.



«Имя Ленина стало символом победы Великого октября, крупнейших революционных свершений, которые в корне изменили социальный облик мира, ознаменовали поворот человечества к социализму и коммунизму», – отмечалось в «Обращении международного Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 года» [26, с. 4].

Капитализм как система социально-экономического воспроизводства всегда есть империализм, постоянно нуждающийся в механизме эксплуатации колоний [27 - 29]. История XXIвека доказала истинность ленинской теории империализма. И прорыв человечества к социализму произошел именно из России как евразийской общинной цивилизации (центра устойчивости и неустойчивости мира).



Поэтому в этом прорыве (И.В. Сталин первым назвал Великий Октябрь «Русским прорывом» [30, с. 64]) отразилось разрешение не только противоречий между трудом и капиталом, между русским крестьянством и помещичьей системой землепользования, – но и противоречие между основаниями и ценностями российской цивилизации, которые автор определил как «цивилизационный социализм», и основаниями и ценностями «западной цивилизации», страны которой были странами «метрополии» системы глобального империализма («мирового треста» по В.И. Ленину), эксплуатировавшими весь мир, и в «пространстве» которой России была «уготовлена» роль экономической колонии, «сырьевого придатка» Запада (и таковой, как показывает А.И. Фурсов, она де-факто уже была летом 1917 года, когда более 80% промышленного и банковского капитала, добыча нефти и угля находилось под контролем западного капитала).

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Советская цивилизация, таким образом, есть вершина в развитии ценностно-цивилизационных основ российской цивилизации, она была развитием коллективистско-общинных основ и, таким образом, духовности российской цивилизации.

Тысячелетнее противостояние Запада и России приобрело в ХХ веке новое содержание – противостояние социализма в СССР, первого социализма в истории человечества, провозгласившего труд делом чести, доблести и славы, поставившего в «центр» бытия человека труд, творчество, науку, образование и культуру, и империализма, в первую очередь, англо-американского империализма, породившего германский фашизм во главе с Гитлером как свой передовой отряд для уничтожения советского социализма, уничтожения СССР, и одновременно – уничтожения русского народа, как главного носителя советского социализма и главной силы в реализации Великой Октябрьской социалистической революции и организации победы в Гражданской войне (1918 – 1922 гг.).

Следует помнить слова заклятого врага СССР, русского народа и Сталина – Гитлера [17, с. 234]:

«Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись».

Война, вероломно развязанная гитлеровской Германией против СССР, с самого начала была направлена на полное уничтожение советского социализма, как главной исторической опасности для всей системы мирового капитализма, и соответственно – СССР, и русского народа, как «ядра» и «руководящей силы» (в определении И.В. Сталина) советского народа, и как носителя идеи справедливости, идеи советского социализма, и как главного носителя евразийской, а в СССР – социалистической, кооперации многочисленных народов и этносов, проживавших на территории России – СССР.

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Маршал Советского Союза, Четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков («Маршал Победы» – как его назвал советский народ) в своих «Воспоминаниях и размышлениях» обращал внимание на жестокий и бескомпромиссный характер борьбы советского народа и Вооруженных Сил СССР с военной машиной гитлеровско-германского фашизма в 1941 – 45 гг. Он писал [4, с. 335 - 337]:

«Ни одна страна, ни один народ антигитлеровской коалиции не понёс таких тяжелых жертв, как Советский Союз, и никто не приложил столько сил, чтобы разбить врага, угрожавшего всему человечеству…

Война подвергла суровому испытанию и всесторонней проверке советский общественный и государственный строй. Эта проверка подтвердила его полное превосходство и жизненную силу…

Всесоюзная Коммунистическая партия действительного была подлинным вдохновителем и организатором нашей победы… Коммунисты и комсомольцы на фронте и в тылу служили примером в героической борьбе за Родину…

Германский империализм ставил перед собой цель – уничтожить первое в мире социалистическое государство, поработить народы многих стран. Теперь уже пожелтели документы, директивы и карты, на которых гитлеровская верхушка расписала судьбу Европы, Азии, Африки и Америки, после того как удастся разгромить СССР. Но о них стоит вспоминать всякий раз, когда думаешь о значении Великой Отечественной войны Советского Союза, о том, к чему вообще могут вести притязания на мировое господство…

Классовая непримиримость и бескомпромиссность в борьбе с фашизмом и его вооруженными силами оказали определяющее влияние на стратегию, оперативное искусство и тактику советских войск, которые направлялись Центральным Комитетом партии и Ставкой Верховного Главнокомандования…» (выдел. нами, С.А.).

Эта оценка подтверждается постановкой цели предстоящего нападения германской фашистской армии на СССР, которую Гитлер 31 июля 1940 г. сформулировал в Генеральном штабе: «Целью нашей борьбы должно быть уничтожение России. Весной 1941 года. Чем скорее Россия будет сокрушена, тем лучше. Нападение достигнет цели только в том случае, если после одного удара русское государство рассыплется вдребезги. Простого захвата территории страны недостаточно.



Целью является уничтожение людских ресурсов России» [10, с. 750]. Гальдер в этот день записал в своем дневнике: «Начало – май 1941г. Продолжительность операции – 5 месяцев. Было бы лучше начать уже в этом году, однако это не проходит, так как осуществить операцию надо одним ударом. Цель – уничтожение жизненной силы России».



В «Двенадцати заповедях поведения на Востоке», изданных при участии Геринга, в 6-й заповеди гитлеровским войскам так указывались, как вести себя на территории СССР [31, с. 301]: «Вы должны уяснить себе, что вы на целое столетие являетесь представителями великой Германии… Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия…» (выдел. нами, С.А.).

Неслучайно, в песне на стихи В. Лебедева-Кумача (музыка А. Александрова) «Священная война», появившейся на 3-й день после начала войны 24 июня 1941 года, есть такие слова:

«Вставай страна огромная,

Вставай на смертный бой,

С фашистской силой темною.

С проклятою ордой!

…

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы,

За мир и свет мы боремся,

Они – за царство тьмы!

…

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,

Мучителям людей.

…

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, –

Идет война народная,

Священная война».

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Это действительно была священная война. Гитлер, немецкий Генштаб, немецко-фашистские вооруженные силы ставили своей целью не только сокрушить Советский Союз, уничтожить советский социализм как главного, причем бытийного, врага всей системы мирового капитализма, но сокрушить российскую цивилизацию, уничтожить русский, украинский и белорусский народы, стереть с памяти истории человечества всю историю русского народа.



Кейтель, следуя Гитлеру, издаёт для вермахта приказ [31, с. 302]:

«Человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит… Устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычной жестокости».

Если немецко-фашистская орда олицетворяла собой абсолютное зло, рождаемое «миром капитала» и расизмом, возведенным в ранг идеологии гитлеровского фашизма, то советские вооруженные силы и советский народ, вставший на борьбу за советскую родину, за свое будущее, за социализм, олицетворяли собой Силу Разума, Света, Добра и Мира, Силу Духа Советского Человека, как человека Труда, человека-творца и созидателя.

Гитлеровская верхушка, развязывая войну против СССР, была уверена, что ей удастся сокрушить Советский Союз одним ударом, за 5 месяцев (как писал в своем «Дневнике» Гальдер), точно так же, как это удалось ей в войнах против таких стран Европы, как Австрия, Франция, Чехословакия, Польша.

Это была войны между двумя типами людей – немецким фашистом, поверившем в гитлеровские установки, что он «сверхчеловек», призванный стать «господином» над миром, грабить и эксплуатировать этот мир, и советским человеком, человеком-созидателем, представителем нового мира, в котором нет места эксплуатации человека человеком, в котором Труд становится поприщем применения разумно-творческих сил человека для повышения качества жизни для всех.

Советский Союз – это была качественно-новая эпоха в развитии российской цивилизации как духовной, общинной, евразийской цивилизации.

И тысячелетнее цивилизационное противостояние между Европой и Россией, превратившись в противостояние между системой глобального империализма, олицетворяемым США, Великобританией, Францией, Германией, Японией, и социализмом в СССР, приобрело особо ожесточенный характер.

На оккупированных территориях фашистские войска лютовали. Примером могут служить зверства, которые чинили немецкие оккупанты в тверской (в СССР она называлась калининской) области. Вот воспроизведенная картина В. Кирилловым по брошюре, изданной Калининским обкомом ВКПб в 1942 году «Не забудем, не простим. Злодеяние немецко-фашистских захватчиков в районах Калининской области» [33, c. 2]:

«В селе Ново-Семеновское Семеновского сельсовета фашистские бандиты выгнали из домов всё население, с собакой искали закопанные продукты… они зверски убили беременную 25-летнюю женщину, мать троих детей – Ольгу Тихонову…



Они связали ей на груди руки, изнасиловали, затем перерезали горло, грудь высверлили кинжалом. В этой же деревне зверски замучили 13-летнего мальчика. Фашистские изверги вырезали у него на лбу пятиконечную звезду. Здесь же обнаружили труп замученной старухи». И эти зверства немецко-фашистских захватчиков в соответствии с напутствием Гитлера и его подручных генералов вермахта творились в течение всей войны и везде, и тотально, и вызывали соответствующие ожесточенность, мужество и геройство советского бойца в этой «священной» – Великой Отечественной – войне.

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Гитлеровская Германия (и в целом вся оккупированная ею Европа) развязала войну против СССР внезапно, без объявления войны, и благодаря этой внезапности получила определенные стратегические и оперативные преимущества. О начальном периоде войны написано много и военно-исторической, и мемуарной литературы [4 – 14 и др.].

Главный результат начального периода войны, в котором уже проявился Дух Советского Человека и соответственно – Дух Советской Цивилизации, – это срыв «блицкрига», на который так рассчитывали самоуверенные Гитлер и его стратеги. По этому поводу доктор исторических наук Олег Назаров справедливо заметил [16]:

«…в начале войны Красная армия терпела поражения, сражения с немцами велись зачастую не самым лучшим образом. Многие военачальники, которые потом громили немцев на всех фронтах и дошли до Берлина, в 1941-ом ещё не имели достаточного опыта. Боевого опыта надо было набираться не только рядовому и сержантскому составу, но и командующим фронтами. Но срыв блицкрига произошел именно в первые месяцы войны, и этот подвиг наших бойцов и командиров сильно недооценен» (выдел. нами, С.А.).



В статье «Герои, сорвавшие блицкриг» [16] приводится много примеров подвигов красноармейцев, частей, командиров, которые отразили именно Дух советских воинов и частей (по принципу «действовать вопреки обстоятельствам»).



Этот Дух советских людей оказался совершенно неожиданным фактором в этой войне для немецких захватчиков. Он сорвал планы гитлеровцев расправиться с СССР за пять месяцев (битвы за Перемышль, за Киев, за Смоленск, за Великие Луки, за Ленинград и др.). О.Назаров отмечает [16]: «Гитлером была поставлена задача – взять Москву.



И вот уже после того, как немцы потеряли темп движения и силы из-за сопротивления наших войск на границе, под Смоленском и Киевом, 30 сентября началась битва за Москву. Воевать немцам пришлось по грязи и хлебнуть сполна всех климатических проблем, на которые они так любили потом сетовать. Каждый день они теряли в темпе движения, ежедневно лишались живой силы и техники. И количество переросло в качество». Переросло в разгром немцев под Москвой.

Дух Победы под Москвой в декабре 1941 года, через те же 5 месяцев, за которые Гитлер мечтал поставить СССР «на колени» и расправиться с социализмом и советским народом, перерос в конце концов, вначале в Дух Победы под Сталинградом, на Курской дуге, под Ленинградом, в битвах за Беларусь, за Крым, Одессу, Киев, и затем – и окончательно в Дух Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года, когда была маршалом Жуковым принята капитуляция Вооруженных Сил Германии и Гитлер, это олицетворение мирового фашистско-германского зла, покончил жизнь самоубийством.

Валентин Васильевич Чикин, главный редактор газеты «Советская Россия», недавно в передовой статье «150/75» [15], по мнению автора, прекрасно раскрыл советское и социалистическое «измерение» духовного подвига, совершенного в Великой Отечественной войне как Вооруженными Силами СССР, советскими полководцами, коммунистами и комсомольцами, так и всем советским народом.



Он предложил такую идеологическую «формулу», связанную с двумя годовщинами – 150-летием со дня рождения Владимира Ильича Ленина, гения Русского Прорыва человечества к социализму в определении автора [26], и 75-летием со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне [15]:

«150 лет исполняется в апреле с рождения Владимира Ульянова-Ленина, великого вождя нашего народа, совершившего подвиг уникального преобразования России. В 75-й раз придет в каждый наш дом поседевшая, израненная, праведная, советская Победа над европейским фашизмом.



В сознании честных людей обе эти даты слиты в одно мировое явление мощного российского самовыражения, неисчерпаемого вклада в человеческую цивилизацию. Был бы ныне жив Советский Союз, оставались бы с нами в строю бесстрашные полководцы и воины-герои, лучшие ленинские ученики и самоотверженные строители справедливого общества, и вся планеты – от ООН до самых дальних улусов – встречала бы эту весну благодарным поклонением российскому подвигу».

Вот короткие весточки с тех кровавых, жарких, самоотверженных дней священной войны за советское отечество, приведенные в этой статье В.В. Чикина [15]:



красноармеец Степан Волков на листке блокнота начертал несколько строк: «Идя в атаку, я обязуюсь до последнего вздоха биться за честь и независимость моей Матери-Родины. Сам я беспартийный. Но если в бою прольётся моя кровь, считайте её кровью коммуниста… Дорогие братья по оружию! Если я погибну в этом сражении, считайте меня коммунистом!»;



пограничник Иван Андросов в бою за «Верхние Присады» под Тулой пал смертью храбрых. В его партбилете лежали листочки с клятвой: «Буду драться храбро, умело и с достоинством, не щадя своей крови и самой жизни до полного уничтожения коричневой чумы. Прошу только одно: после разгрома фашизма, если погибну, сообщить моим родным, что я погиб за дело Ленина…»;



старшина Галей Исланов, командир группы «пешей разведки», в тылу врага разгромил со своей группой штаб 116-го эсесовского полка, а во время отхода к своим (с 2-мя «языками») попал в окружение (кроме 3-их, которых он отправил с трофеями). Урывками Галей писал свое письмо, как пишет В.В.Чикин, и однополчанам, «и нам – в будущее: «…Я одной рукой продолжаю писать в темноте. Перестрелки стихли. Жду… Последние минуты жизни…



28.12.1941 года. Жив. Не сдамся… Я обращаюсь к своим товарищам-воинам. Боритесь за Родину… Будьте стойкими борцами за победу партии Ленина, за Октябрь, за свой народ…». Последние строчки были написаны кровью бойца: «Моя партия, моя Родина, мой героический народ Советского Союза! Я это пишу перед смертью…».



Известный петербургский философ, товарищ автора, В.Л. Обухов перенес блокаду Ленинграда в детсадовском возрасте. Он недавно опубликовал книгу «Ленинградская оптимистическая трагедия», в которой показан героический дух – дух непокоренных ленинградцев. Блокада Ленинграда – это коллективный подвиг всего города, его жителей и всех бойцов Красной армии и Флота, отстоявших город.



Город не только сражался, но и жил полной духовной, культурной жизнью: праздновали юбилейные даты поэтов и мыслителей Навои и Низами в Эрмитаже, слушали исполнение Седьмой симфонии Шостаковича, музыку по радио, функционировали библиотеки и книжные магазины, ходили в театры.



Об этом рассказывают книги «Музыка в блокадном городе», «Искусство и культура в блокадном Ленинграде», «Еще раз о музыке». «Все это помогло городу выстоять, сберечь многие жизни и победить», – замечает Валерий Леонидович [18, с. 3].



Он по результатам своего исследования приходит к важному выводу: «… большинство ленинградцев, 70% выжило. Это вопреки утверждениям «либералов» о том, что если бы город был сдан врагу, то жертв можно было бы избежать.



Откуда такое сомнение? Ведь опыт войны с фашистской Германией говорит, как раз наоборот. В городах, которые удалось захватить врагу, например, Киев, Минск, Пушкин, жертв было значительно больше – от 60 до 80%» [18, с. 3].

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Великая Отечественная война! – Она была не только войной оружия, формой раскрытия преимуществ сражающихся армий и экономических систем, но, и это может быть более важно, войной идеологий, ценностей, духа сражающихся сторон.



И Победа в Великой Отечественной войне подчеркнула только Высоту Духа Советской цивилизации, гуманизм советского социалистического строя, нравственно-духовное преимущество советского человека над германским солдатом-завоевателем-фашистом.

Воинский дух, дух советского народа, дух всех, кто трудился в тылу под девизом «Всё для фронта, всё для победы!» – все это есть Дух сражающейся против немецко-фашистской орды Советской цивилизации, которого не знала не только ни одна из стран, сражавшихся против фашистской Германии и милитаристской Японии, но не знала в целом вся всемирная история человечества, хотя в ней есть множество героических страниц, связанных с войнами в Древней Греции, и в Римской империи, и в Средневековой Европе, и в досоветской истории России, и в других странах.



И, конечно, это был «Дух», рожденный советской (социалистической) идеологией, носителем которой была партия коммунистов, сплотившая весь советский народ, организовавшая эвакуацию и развертывание промышленности на Востоке страны, за Волгой, на Урале, в Сибири, в Средней Азии.



Г.К. Жуков а своих «Воспоминаниях и размышлениях» [4] вспоминает знаменитые слова В.И. Ленина, произнесенные им в годы начала становления советского государства: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне… узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают советскую власть – власть трудящихся, что отстаивают дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созиданиями человеческого труда». И «маршал Победы» от себя, заканчивая эту книгу добавляет: «Это сказано Лениным. Лучших слов для окончания книги я не нашел».

Дух Советской цивилизации, проявленный в Великой Отечественной войне, – это вся советская литература, советский балет, советская песня, советские живопись и музыка, советское образование, советское киноискусство, который сражались своими средствами, воодушевляя советского человека на воинские и трудовые подвиги.

Примером может служить «Песня защитников Москвы», созданная А. Сурковым совместно с Б. Мокроусовым в 1942 году, которая зазвучала впервые в фильме «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Эта песня настолько полюбилась воинами на фронте и в тылу, что она прошла победно до самого Берлина. Эту песню солдаты пели под Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии. И когда гвардейцы-танкисты первыми ворвались на территорию фашистской Германии, на первом же привале они запели эту песню [22]:

«В атаку стальными рядами

Мы поступью твердой идем.

Родная столица за нами,

За нами родной наш дом.

Мы не дрогнем в бою

За столицу свою,

Нам родная Москва дорога.

Нерушимой стеной,

Обороной стальной

Разгромим уничтожим врага…

…

На марше равняются взводы,

Гудит под ногами земля,

За нами родные заводы

И красные звезды Кремля

…

Для счастья своими руками

Мы строили город родной,

За каждый расколотый камень

Отплатим мы страшной ценой

…

Не смять богатырскую силу,

Могуч наш заслон огневой,

Мы вырыли немцу могилу

В туманных полях под Москвой».

Песни Великой Отечественной, фильмы и литература той грозной эпохи, театр и радио тех суровых лет – такой духовной мобилизующей и гуманистической силы, равной которой ничего не было на «белом свете».

Вся советская культура вдохновляла людей на труд и на воинскую доблесть в Общем Деле защиты советского Отечества и разгрома гитлеровских полчищ в их «логове» – на территории Германии, в Берлине. «Наше дело правое, победа будет за нами!» – этот лозунг духовной мобилизации на отпор немецко-фашистским захватчикам стало великой Правдой – правдой, как каждого советского человека, так и всего народа, всех структур советской власти.

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За все время Великой Отечественной войны потери Красной Армии и Военно-Морского Флота составили 11 млн. 520 тыс. человек, в том числе из них – убитых 5 млн. 177 тыс. человек, умерших в госпиталях 1 млн. 100 тыс., в это же время потери Вооруженных сил Германии и её союзников составили – 8 млн. 649 тыс. человек, т.е. соотношение между немецкими и советскими безвозвратными потерями составило 1:1,1 [13, с. 549].



«Превышение потерь советских войск, – пишут авторы капитального исследования во главе с Г.Ф. Кривошеевым «Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь» [13], – связано в основном с первым периодом войны, в течение которого сказывались и фактор внезапности нападения фашистской Германии на СССР, и просчеты советского военно-политического руководства, допущенные накануне и в начале войны» [13, с. 549].



Сказался и такой фактор: при почти одинаковом числе попавших в плен с германской и советской сторон (4559 тыс. человек составили советские военнопленные, а немецкие – 4376,3 тыс. человек) погибших и умерших советских военнопленных в нацистских лагерях было в 5 с лишним раз больше, чем умерших немецких военнопленных в советских лагерях (2500 тыс. человек советских военнопленных против 442 тыс. человек немецких военнопленных – умерших в лагерях).

Если эту асимметрию в потерях «через плен», связанную с целенаправленной формой геноцида советских военнопленных со стороны немецких фашистов, то пропорция безвозвратных потерь в боях, на фронте изменится: станет 1:1.

Автор привел эти цифры для того, чтобы развеять миф (который запущен рядом политиков и квази-историков «либеральных» взглядов в России, исповедующих антисоветизм и антикоммунизм так же, как исповедовали их идеологи фашистской Германии во главе с Гитлером), что победа в 1945 году нам досталось за счет того, что советские полководцы не жалели солдат и «завалили дорогу» к победе трупами своих солдат – несоизмеримыми потерями в людских силах.

Таким образом, из 28 млн. человек, которые составили людские потери, которые понес Советский Союз в этой войне, разгромив фашистскую Германию («перемолотив» более 80% её военной мощи), 17 млн. составляют гражданское население, и являются отражением того геноцида, который гитлеровский фашизм проводил против советского народа, и в первую очередь русского народа.



Этот геноцид по своей беспощадности, жестокости не уступает «холокосту», который постоянно отмечается в Израиле, как напоминание о геноциде еврейского народа со стороны немецкого фашизма во главе с Гитлером.

Группа авторов – И. Пыхалов, А. Дюков и другие в книге «Великая оболганная война» [10] разоблачают технологии лжи и мифов, направленных против героической правды Великой Отечественной войны.



Фактически авторы той исторической лжи и мифов – те, которые стали во главе «рыночных реформ» и демонтажа СССР, кто в «холодной войне» глобального империализма США и Западной Европы стали на их позиции, кто стал проводить «десталинизацию» российского общества в начале XXI века [21], кто стал на позиции оправдания предательства генерала Власова («власовщины»), независимо от того – понимают они это (т.е. делают сознательно) или не понимают – преследуют те же цели, которые не смог реализовать немецкий фашизм во главе с Гитлером.



Неужели и в этом году, 9 мая 2020 года, когда будем отмечать 75-летие Великой Победы снова мавзолей В.И. Ленина, с трибуны которого И.В. Сталин 7 ноября 1941 года принимал парад войск, уходивших на фронт в битве под Москвой, снова будет закрыт декорациями, чтобы не рождалась ассоциация у празднующих людей о великой связи Победы в Великой Отечественной войне с именем и делом Ленина (на которые указывал в своем предсмертном письме красноармеец Степан Волков, которого автор цитировал выше).



Антисоветизм и антикоммунизм идеологи российского либерализма, как бы не хотели либеральные идеологи в современной России отделить Великую Победу, память о ней от Советского Союза, от огромных заслуг в руководстве воюющей страной советской власти во главе с И.В. Сталиным, Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – ВКПб, де-факто смыкается с идеологией антисоветизма и антикоммунизма гитлеровского фашизма, превращая эту идеологию в идеологию предательства этой Великой Победы, в том числе смыкаются и с идеологией современного империализма США и Западной Европы, поставившей себе целью расчленить Россию, превратив окончательно в свою колонию.



Вот уже лидеры современной объединенной Европы объявили, что вина за развязывание второй мировой войны лежит не только на Гитлере, на немецком фашизме, но оказывается и на главном победителе гитлеровского фашизма – на Сталине, на советском социализме.



Как понимать это явление? – Только как то, что война Гитлера против СССР, а вернее «Запада» в лице европейского фашизма против СССР, превратилась в войну этого «Запада», в лице уже глобального империализма, против России. Вот уже Пентагон в США объявил Россию и Китай главными своим противниками.

Российская цивилизация со своими ценностным геномом, с ценностями справедливости, правды и коллективизма, даже в современной рыночно-капиталистической, экономико-колониальной (по «финансовому блоку») форме существования, «Западом» не принимается, он продолжает войну против нее, тем самым демонстрируя свою преемственность с гитлеризмом, с войной гитлеровской Германии против СССР в 1941 – 1945 гг.

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Победа в Великой Отечественной войне, 75-летнюю годовщину которой мы будем праздновать 9 мая в этом, 2020-ом году,



есть Победа Великого Духа Советской Цивилизации, которого не знала до этого вся всемирная история человечества,



есть Подвиг Советского Социализма,



есть Гимн Советскому Человеку,



есть Победа невиданного единства фронта и тыла, советских бойцов, сражающихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной, и советских тружеников, сделавших своим трудом – невозможное, опередив по производству оружия, самолетов, танков, орудий, снарядов, теплой одежды, сапог, валенок, по производству продовольствия и т.д., и т.п., всю европейскую экономику, работавшую на вооруженные силы гитлеровской Германии…



А.И. Субетто



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