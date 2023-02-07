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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (07.02.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».
Кроме того, в районе населенного пункта Ильичовка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.

◽️ Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139-ти районах.

◽️ Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Петровское Донецкой Народной Республики и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24014
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