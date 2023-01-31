Ответы на вопросы (30.01.23). Отец Андрей Ткачёв
По понедельникам, в 14:00 по Москве, протоиерей Андрей Ткачёв отвечает на вопросы в прямом эфире. Написать вопрос отцу Андрею можно начиная с 13:00, на странице ВКонтакте телеканала Царьград: https://vk.com/tsargradtv
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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”’–”’ VCEM privet ”’–”’
…ОХО-хо-хо-о-о-о…
ОППять,УПАЛНАМОЧЕННЫЙ от религии(А.Ткачёв)-
начал “ОКОРМЛЯТЬ”===ВНУШАТЬ(НА-веру “ПОДСАЖИВАТЬ”)…
* а если уж прямо ТО – Сознания Т.Н.”бохом” поРАБощать!
_а КАКИЕ заявы(высказывания)- он СТАЛ оглашать:
1.”БАБА как ВДАРИТ в благочестие,так хоть святых ВЫНОСИ”…
(тут НИКАКИХ “братий-И-сестёр” – и в помине НЕТ!)
…НЕТ чсомнений,что ОТ-ВСЕХ “баб” – ему “ПРИВЕТ”… :-)
2.”ПАРАНОИКом можно СТАТЬ – с НАШЕЙ церков`ностью”…
(ещё каким ПАРАНОИКом,МОЖНО стать – С вашими проповедями…)
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…а на Вопрос С-аварией(ДТП и 5-ть детей у Женщины на руках,
а муж сам “стал-как-ребёнок”(СОЧУВСТВИЕ Женщине)- ПОП вообще
“ЗАКОСИЛ” от ответа(сТРУСИл сказать что-либо Конкретное)!
* а ведь МОГбы сказать,что государство,В-ТАКИХ случаях
(КОМУ от НАПРЯМУЮ и СЛУЖИТ…)Должно Помогать…(но ПОП “сЛИНЯЛ”)
??? и вообще,а почему ТВОЙ “бох” – ТАКОЕ – ДОПУСТИЛ…?(“всемогущ’iй”)
!!! Был-бы ТВОЙ “бох”,значит – Ей-бы поМОГ…а так – НИКАК!
:-(на Т.Н.”храмы” $ iz БЮДЖЕТА хватает,а Народ – СТРАДАЕТ! :-(
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_Чёткое ОЩУЩЕНИЕ…что “вопросы” ОРГАНИЗОВАНЫ – без сомнения!
ОЧЕРЕДНОЙ выход А.Ткачёва НА “подиум”,чтобы ВНУШАТЬ-”окормлять”…
(В-РАСЧЁТЕ,что ПОПадёт’cя “В-ПЛЕН” – Очередная,уверовавших “рать”…)
* и НИ-СЛОВА о тех,КОМУ т.н.”бох” – “смог-помощь-оказать”!!! :-(
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—> НЕТ и НЕ было – НИКАКОГО “боха” – Пора-бы Это осоЗнать!!!
:-) Здравомыслия ВСЕМ!
Береги`те Сознания ОТ религиозного влияния(от ZОМБИрования)!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 30-1-23.