Ответы на вопросы 22.01.24. Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
В данном видео отец Андрей Ткачёв ответил на следующие основные вопросы:
1. Как причастить пожилую маму с деменцией? Ответ: нужно спросить ее согласия, выбрать момент, когда она наиболее адекватна, договориться со священником о причащении. Не нужно предъявлять особых требований к исповеди.
2. Почему в Апокалипсисе хронология событий непонятна? Ответ: в Апокалипсисе смешаны образы прошлого, настоящего и будущего. Нельзя выстроить линейное повествование, нужно воспринимать это как набор исторических картин.
3. Как научиться смирению и покорности Богу? Ответ: нужно воспринимать жизнь как школу, данную Богом, и смиренно принимать все обстоятельства.
4. Попадают ли воины в рай? Ответ: если воин не совершал военных преступлений, а просто честно воевал, то шансы у него есть.
5. Стоит ли подробно каяться в грехах лукавства? Ответ: не стоит увлекаться подробным описанием всех жизненных ситуаций, лучше стараться уменьшить лукавство в жизни.
Вывод: отец Андрей даёт мудрые пастырские советы, опираясь на Писание и Предание Церкви. Он призывает к смирению, терпению, доверию Богу.
,,,pRRivet`ik,,,
…Этот ТОВАРИЩ,из “храма” троицы в Хохловке -
очень даже “ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ” проповедник…
:-) (((а уж какОЙ соБЕСедНИК…)))
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_ВСЕ эти РЕЛИГИОЗНЫЕ темы,им затронутые,
ФАКТически НЕ имеют СМЫСЛА И значения…
* это ОЧЕРЕДНОЕ – религии ВНУШЕНИЕ…
* это ОЧЕРЕДНОЕ – ДОГМАМИ “окормление”…
* это ОЧЕРЕДНОЕ – ПСИхологическое КАМЛАНИЕ…
:-( для “ВЗЯТИЯ-в-ПЛЕН” – человеческого Сознания!
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! НЕТ – никакого “рая” ИЛИ “ада”!
Вот что осоЗНАТЬ – людям Нада!
* Подобные “БАЗАРЫ” для населения,ЭТО -
ДОГМ ВНУШЕНИЯ = поРАБощения!
:-( РАДИ – Т.Н.”боху”(РЕЛИГИИ)подчинения!
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:-) НЕТУ никакого ВЫДУМАНного “боха”!
и НЕ-надо участвовать в РАСПРОСТРАНЕНИИ – религиозного “СМОГа”!
:-( вера в НЕ существующего “боха” – это в НИКУДА “дорога”!!!
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю!
-> ЗДРАВОМЫСЛИЯ всем вам! :-)
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 22–1–24.