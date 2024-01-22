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Ответы на вопросы 22.01.24. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В данном видео отец Андрей Ткачёв ответил на следующие основные вопросы:

1. Как причастить пожилую маму с деменцией? Ответ: нужно спросить ее согласия, выбрать момент, когда она наиболее адекватна, договориться со священником о причащении. Не нужно предъявлять особых требований к исповеди.

2. Почему в Апокалипсисе хронология событий непонятна? Ответ: в Апокалипсисе смешаны образы прошлого, настоящего и будущего. Нельзя выстроить линейное повествование, нужно воспринимать это как набор исторических картин.

3. Как научиться смирению и покорности Богу? Ответ: нужно воспринимать жизнь как школу, данную Богом, и смиренно принимать все обстоятельства.

4. Попадают ли воины в рай? Ответ: если воин не совершал военных преступлений, а просто честно воевал, то шансы у него есть.

5. Стоит ли подробно каяться в грехах лукавства? Ответ: не стоит увлекаться подробным описанием всех жизненных ситуаций, лучше стараться уменьшить лукавство в жизни.

Вывод: отец Андрей даёт мудрые пастырские советы, опираясь на Писание и Предание Церкви. Он призывает к смирению, терпению, доверию Богу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lKYLiDRoxIk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1482 1186
    Valeriy Bondarik три часа назад

      ,,,pRRivet`ik,,,

      …Этот ТОВАРИЩ,из “храма” троицы в Хохловке -
      очень даже “ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ” проповедник…
      :-) (((а уж какОЙ соБЕСедНИК…)))
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      _ВСЕ эти РЕЛИГИОЗНЫЕ темы,им затронутые,
      ФАКТически НЕ имеют СМЫСЛА И значения…
      * это ОЧЕРЕДНОЕ – религии ВНУШЕНИЕ…
      * это ОЧЕРЕДНОЕ – ДОГМАМИ “окормление”…
      * это ОЧЕРЕДНОЕ – ПСИхологическое КАМЛАНИЕ…
      :-( для “ВЗЯТИЯ-в-ПЛЕН” – человеческого Сознания!
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**************************
      ! НЕТ – никакого “рая” ИЛИ “ада”!
      Вот что осоЗНАТЬ – людям Нада!
      * Подобные “БАЗАРЫ” для населения,ЭТО -
      ДОГМ ВНУШЕНИЯ = поРАБощения!
      :-( РАДИ – Т.Н.”боху”(РЕЛИГИИ)подчинения!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&

      :-) НЕТУ никакого ВЫДУМАНного “боха”!
      и НЕ-надо участвовать в РАСПРОСТРАНЕНИИ – религиозного “СМОГа”!
      :-( вера в НЕ существующего “боха” – это в НИКУДА “дорога”!!!
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю!
      -> ЗДРАВОМЫСЛИЯ всем вам! :-)
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон. Канада. 22–1–24.

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