Ответы на вопросы 17.06.24. Отец Андрей Ткачёв
Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
01:50 Каким судом будут судимы те, кто не знает об Иисусе Христе?
10:57 Могут ли святые молится за наших усопших?
16:37 Нужно ли поздравлять невоцерковленных с Праздниками Святыми?
23:29 Имеет ли смысл отдавать детей в детский сад?
28:29 Почему праздник День Святого Духа воспринимается скромнее при огромной значимости?
37:29 "Что такое "генеральная исповедь" и кому она необходима?
43:43 Как понимать слова Петра о страданиях плоти?
49:02 Что делать, если на работе все матерятся?
51:24 Как жить, если 90% слов – праздные?
58:00 Какие книги лучше не хранить дома?
59:55 Благословение Отца Андрея
Коротко о главном:
https://www.youtube.com/channel/UCTEcYviNe_KlwsN3ltaKb0Q
Комментарий редакции
Основные вопросы на которые ответил отец Андрей Ткачёв:
1. Каким судом Господь будет судить тех, кто про Иисуса Христа не слышал и слышать не мог?
Ответ: Те, кто стремился к добродетельной жизни, найдут для себя Христа как сокровищницу всех благ. Господь знает, кого казнить, а кого помиловать.
2. Могут ли святые молиться за усопших?
Ответ: Да, святые могут молиться об упокоении родных и даже просить об этом живущих на земле.
3. Нужно ли отдавать ребенка в детский сад?
Ответ: Если есть возможность, лучше воспитывать ребенка дома до школы. Детский сад необходим для работающих родителей.
4. Что такое генеральная исповедь и кому она необходима?
Ответ: Подробное перечисление грехов самому по себе не избавляет от их повторения. Лучше просить у Бога благодатных слез для очищения души.
5. Как вести себя, если на работе все матерятся?
Ответ: Либо молча терпеть и молиться за них, либо делать замечания, в зависимости от характера.
6. Нужно ли разговаривать во всех случаях?
Ответ: Нет, многие наши разговоры излишни и пусты. Лучше научиться молчать и говорить только по необходимости.
7. Как поступить с нежелательными книгами?
Ответ: Книги, содержащие скверну, нужно уничтожать. Остальные можно отдать в библиотеки или на переработку.
Вывод: Отец Андрей дал разносторонние ответы на волнующие прихожан вопросы духовной жизни, морали и взаимоотношений. Его главные наставления – стремиться к добродетели, смирению, покаянию и разумному благочестию.
,..,VCEM privet,..,
_ЭТОГО попа – можно понять,
почему ОН продолжает – РЕЛИГИЕЙ “окормлять”…
:-(да ПОТОМУ,что он – ВСЁ понимая(кто-что-ЕСТЬ)…
НЕ-может ОТ КУРАТОРОВ – ИХ ЦУ не выполнять…
:-(его ОБЯЗЫВАЮТ – РЕЛИГИЮ Н А В Я З Ы В А Т Ь…
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_Почему так неНАВЯЗЧИВО начинают – РЕЛИГИЮ НАВЯЗЫВАТЬ…
_Почему ОН и подобные ЕМУ – начинают РЕЛИГИЮ В Н У Ш А Т Ь…
_да ПОТОМУ,что жизнь – НАЧАЛА ухудшаться нО ПРИХОДИТСЯ “это” -
_ВСЯЧЕСКИ МАСКИРОВАТЬ,вот РЕЛИГИЕЙ И РЕШИЛИ “оКОРМЛять”…
_ПОСРЕДСТВОМ религии – к послушанию=МОЛЧАНИЮ приНУЖДАть… :-(
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социУМЫ,ПОСРЕДСТВОМ религии – в МОЛЧАЩИЕ “стада” превращать…
Посредством “ОКОРМЛЕНИЯ” – РАБотизировать=ЗАКАБАЛЯТЬ…
:-(ведь “ОКОРМЛЁННЫЕ” это – поРАБОщённые…(но “ЭТО” скрывать)
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…ну И – Ваши мнения,уважаемые – “СВОБОДНЫЕ”…
* С уважением – Валерий Бондарик. БЛАГОдарю.
г. Эдмонтон. Канада. 18-6-24.
ты знаешь имя человека борца с ветряными мельницами, наш дорогой Дон Кихот Валерьевич77
Тебе бы, Валера верить в что нибудь начал.Попов осуждать пустое дело.Их вера их щит.Твои слова что,об стенку горох.Вот уж, не знаю как ты им докажешь их заблуждения но,слова это только,раздражение воздуха.
Тогда что значит эта статья тут ? Для кого ? Вот так и Валера для кого-то.
Я уже говорил.Борьба вер.
Выбирай.
Не. Я – пас.
А Брахман , тиснув эту статью, что – христианин ?
Из исляма и иудаизьма ничего не притаскивает.
Старайся конечно.
Бодаться своими верами ?
Это святое дело.
Как стаду просвистели – Бог это Вселюбящий, Всемилосердный, Всеслышащий, Всезнающий, Всепрощающий и Фсе-фсе-фсе.. И добрый к своим детям . Т.е. к нам.
Тогда кто такой Господь ?
“Господь знает, кого казнить, а кого помиловать.” – ответ попа.
Казнить, Карл !!
А п.6 и п.7 вообще отпад.
Вааще, респекть Брахману,-что так показывает сатанистов.
Всё так и есть, кроме попа.
Он не сатанист.Он просто верующий.
Заметь Бог Сатану не уничтожил.
А, мог бы!
Чудны Его дела.
:-) Знач не бог, потому что не смог.
П.С. Творец не дал. :-)
П.П.С. Верующий во что-кого-кому-чему, раз “казнить” ?
Творец не дал.
“Убей моих демонов ,ангелы тоже умрут”У.Т.-я же тебе говорила..впрочем ,ты наверное любишь воду толочь в ступе .отдыхаешь так?
Ты от куда эту цитату взяла?
С кем ты останешься без демонов и ангелов?
С Богом?
С Каким?
он просто работает,особенно этот с донецка-прочти биографию..