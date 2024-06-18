Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея01:50 Каким судом будут судимы те, кто не знает об Иисусе Христе?10:57 Могут ли святые молится за наших усопших?16:37 Нужно ли поздравлять невоцерковленных с Праздниками Святыми?23:29 Имеет ли смысл отдавать детей в детский сад?28:29 Почему праздник День Святого Духа воспринимается скромнее при огромной значимости?37:29 "Что такое "генеральная исповедь" и кому она необходима?43:43 Как понимать слова Петра о страданиях плоти?49:02 Что делать, если на работе все матерятся?51:24 Как жить, если 90% слов – праздные?58:00 Какие книги лучше не хранить дома?59:55 Благословение Отца Андрея

Коротко о главном:

https://www.youtube.com/channel/UCTEcYviNe_KlwsN3ltaKb0Q

Комментарий редакции

Основные вопросы на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Каким судом Господь будет судить тех, кто про Иисуса Христа не слышал и слышать не мог?

Ответ: Те, кто стремился к добродетельной жизни, найдут для себя Христа как сокровищницу всех благ. Господь знает, кого казнить, а кого помиловать.

2. Могут ли святые молиться за усопших?

Ответ: Да, святые могут молиться об упокоении родных и даже просить об этом живущих на земле.

3. Нужно ли отдавать ребенка в детский сад?

Ответ: Если есть возможность, лучше воспитывать ребенка дома до школы. Детский сад необходим для работающих родителей.

4. Что такое генеральная исповедь и кому она необходима?

Ответ: Подробное перечисление грехов самому по себе не избавляет от их повторения. Лучше просить у Бога благодатных слез для очищения души.

5. Как вести себя, если на работе все матерятся?

Ответ: Либо молча терпеть и молиться за них, либо делать замечания, в зависимости от характера.

6. Нужно ли разговаривать во всех случаях?

Ответ: Нет, многие наши разговоры излишни и пусты. Лучше научиться молчать и говорить только по необходимости.

7. Как поступить с нежелательными книгами?

Ответ: Книги, содержащие скверну, нужно уничтожать. Остальные можно отдать в библиотеки или на переработку.

Вывод: Отец Андрей дал разносторонние ответы на волнующие прихожан вопросы духовной жизни, морали и взаимоотношений. Его главные наставления – стремиться к добродетели, смирению, покаянию и разумному благочестию.