Комментарий редакции

Отец Андрей Ткачёв ответил на следующие основные вопросы:

1. Как совместить веру в то, что бог исполнит любую молитву, и смирение перед его волей? Праведники молятся не для себя, а для других. Их смирение и самоотречение приближает их к Богу, и тогда он уже может творить чудеса по своей воле через них.

2. Стоит ли человеку заниматься тем делом, к которому у него есть талант, если ему это неинтересно? Лучше заниматься физическим трудом, который приносит радость и видимые плоды, чем умственным трудом по принуждению.

4. Почему Израиль уничтожает мирных жителей Палестины? Это неправильно, так как палестинцы не язычники. Израиль не имеет морального права вести себя как древние иудеи. Это проявление нацизма и расизма, от которых надо избавляться.

5. На какие темы можно проповедовать в храме в нынешней ситуации? Священник говорит, что нужно осторожно подбирать слова, чтобы не навредить, и призывает к миру и человеколюбию.

6. Можно ли христианину посещать бани, сауны, массаж? Отец Андрей считает, что если нет ничего предосудительного и греховного, то можно. Главное – чистота помыслов.

7. Как церковь относится к разным видам предпринимательства? Отец Андрей говорит, что церковь благословляет любые легальные и нравственные виды деятельности.

8. Можно ли в молитве призывать нескольких святых? Да, можно обращаться к тем святым, к которым чувствуешь большее почитание.

9. Что такое "оправдания" в молитве "Научи мя оправданиям Твоим"? Это синоним заповедей, наставлений Божиих.

10. Можно ли православным употреблять халяльные продукты? Да, если нет крови. Главное – молиться перед едой.

Вывод: отец Андрей отвечает на актуальные вопросы прихожан, призывает к мудрости, снисходительности и милосердию, а не к осуждению и фанатизму. Его ответы направлены на то, чтобы помочь людям найти путь к Богу в современном мире.