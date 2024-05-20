Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Ответы на вопросы 20.05.24. Отец Андрей Ткачёв

33 2


Коротко о главном:
https://www.youtube.com/channel/UCTEcYviNe_KlwsN3ltaKb0Q

Комментарий редакции

Основные вопросы на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Вопрос: Можно ли считать размышления, дневники и письма святой императрицы Александры Федоровны как святое писание от Духа Святого?
Ответ: Нет, писания святых людей нельзя безоговорочно считать целиком святыми, так как они могут содержать человеческие мысли и эмоции, а не только внушения Духа Святого.

2. Вопрос: Почему в день жен мироносиц празднуется память благоверной Тамары, царицы грузинской?
Ответ: Неизвестно точно, в каком веке добавили память царицы Тамары к дню жен мироносиц, но она прославилась как великая правительница, ревностная христианка и подвижница.

3. Вопрос: Почему Иоанн Креститель спросил Иисуса "Ты ли Тот или ожидать нам другого?", хотя ранее признал Его Мессией?
Ответ: Иоанн посылал учеников спросить это у Иисуса не для себя, а чтобы его ученики убедились, что Иисус и есть Обетованный Мессия.

4. Вопрос: Почему Господь сначала разрешил Валааму идти с посланниками, но потом воспылал гневом?
Ответ: Господь заранее видел, что Валаам согласится пойти из корысти, поэтому разрешил ему идти, но сделать только то, что Бог скажет. Гнев был из-за того, что Валаам все же пошел.

5. Вопрос: Можно ли читать Ветхий Завет и Псалтирь лежа из-за проблем со спиной?
Ответ: Да, если стоять или сидеть проблематично из-за болезни, то можно читать лежа, главное – вникать в содержание, а не форма.

Вывод:

Отец Андрей дал подробные разъяснения по каждому вопросу, опираясь на Священное Писание, толкования святых отцов и предания Церкви. Он подчеркнул, что хотя святых людей следует почитать, их писания и высказывания не являются непогрешимыми и требуют рассуждения при применении к жизни. Он также затронул темы важности святости среди правителей, духовного смысла событий и поступков библейских персонажей, а также то, что внешние формы богопочитания должны соответствовать внутреннему состоянию человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tOSIzQOxd6U
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы. 12.02.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы. 19.02.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 22.01.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (22.10.23). Отец Андрей Ткачёв
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1577 1281
    Valeriy Bondarik час назад

      ,,,pRivet,,,

      _Ну и – ЧЬ`ИХ ты бюудешь(являешся)- Т.Н.”отче”…

      _ Андрей Ткачёв:30.12.1964 г.р. Львов.Украина.
      _образование:Киевская духовная академия(НЕ окончил)!
      _место службы:храм троицы живоначальной(в Холлах,РФ).

      — СТАТЬЯ:Священник-женофоб ПРИЗВАЛ белгородцев
      молиться ПРОТИВ обстрелов. 17-5-24. 22:35.
      :-( ЕГО цитаты О…женщинах!)САЙТ:cont.ws.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Так-что,для “спасения”…молитеся-креститеся-”окормляйтеся”….,
      и,,,В МОЛЧАливых РАБов Т.Н.”боха” ПРЕВРАЩАЙТЕСЯ,,, :-(
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&****************

      Ничего ни к кому личного.БЛАГОдарю.

      * С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 20–5–24.

      1
      1
      • 18619 17407
        KTValeriy Bondarik пять минут назад

          Русскому надо молиться,каяться и деньги “святым отцам” приносить,иначе победы не видать!)))))
          П.С.Забыл:ещё работать надо,да побольше,что бы меньше в голове мыслей всяких”дьявольских”было.)

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru