Ответы на вопросы 20.05.24. Отец Андрей Ткачёв
Коротко о главном:
https://www.youtube.com/channel/UCTEcYviNe_KlwsN3ltaKb0Q
Комментарий редакции
Основные вопросы на которые ответил отец Андрей Ткачёв:
1. Вопрос: Можно ли считать размышления, дневники и письма святой императрицы Александры Федоровны как святое писание от Духа Святого?
Ответ: Нет, писания святых людей нельзя безоговорочно считать целиком святыми, так как они могут содержать человеческие мысли и эмоции, а не только внушения Духа Святого.
2. Вопрос: Почему в день жен мироносиц празднуется память благоверной Тамары, царицы грузинской?
Ответ: Неизвестно точно, в каком веке добавили память царицы Тамары к дню жен мироносиц, но она прославилась как великая правительница, ревностная христианка и подвижница.
3. Вопрос: Почему Иоанн Креститель спросил Иисуса "Ты ли Тот или ожидать нам другого?", хотя ранее признал Его Мессией?
Ответ: Иоанн посылал учеников спросить это у Иисуса не для себя, а чтобы его ученики убедились, что Иисус и есть Обетованный Мессия.
4. Вопрос: Почему Господь сначала разрешил Валааму идти с посланниками, но потом воспылал гневом?
Ответ: Господь заранее видел, что Валаам согласится пойти из корысти, поэтому разрешил ему идти, но сделать только то, что Бог скажет. Гнев был из-за того, что Валаам все же пошел.
5. Вопрос: Можно ли читать Ветхий Завет и Псалтирь лежа из-за проблем со спиной?
Ответ: Да, если стоять или сидеть проблематично из-за болезни, то можно читать лежа, главное – вникать в содержание, а не форма.
Вывод:
Отец Андрей дал подробные разъяснения по каждому вопросу, опираясь на Священное Писание, толкования святых отцов и предания Церкви. Он подчеркнул, что хотя святых людей следует почитать, их писания и высказывания не являются непогрешимыми и требуют рассуждения при применении к жизни. Он также затронул темы важности святости среди правителей, духовного смысла событий и поступков библейских персонажей, а также то, что внешние формы богопочитания должны соответствовать внутреннему состоянию человека.
,,,pRivet,,,
_Ну и – ЧЬ`ИХ ты бюудешь(являешся)- Т.Н.”отче”…
_ Андрей Ткачёв:30.12.1964 г.р. Львов.Украина.
_образование:Киевская духовная академия(НЕ окончил)!
_место службы:храм троицы живоначальной(в Холлах,РФ).
— СТАТЬЯ:Священник-женофоб ПРИЗВАЛ белгородцев
молиться ПРОТИВ обстрелов. 17-5-24. 22:35.
:-( ЕГО цитаты О…женщинах!)САЙТ:cont.ws.
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…Так-что,для “спасения”…молитеся-креститеся-”окормляйтеся”….,
и,,,В МОЛЧАливых РАБов Т.Н.”боха” ПРЕВРАЩАЙТЕСЯ,,, :-(
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Ничего ни к кому личного.БЛАГОдарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 20–5–24.
Русскому надо молиться,каяться и деньги “святым отцам” приносить,иначе победы не видать!)))))
П.С.Забыл:ещё работать надо,да побольше,что бы меньше в голове мыслей всяких”дьявольских”было.)