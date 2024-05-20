Комментарий редакции

Коротко о главном:https://www.youtube.com/channel/UCTEcYviNe_KlwsN3ltaKb0Q

Основные вопросы на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Вопрос: Можно ли считать размышления, дневники и письма святой императрицы Александры Федоровны как святое писание от Духа Святого?

Ответ: Нет, писания святых людей нельзя безоговорочно считать целиком святыми, так как они могут содержать человеческие мысли и эмоции, а не только внушения Духа Святого.



2. Вопрос: Почему в день жен мироносиц празднуется память благоверной Тамары, царицы грузинской?

Ответ: Неизвестно точно, в каком веке добавили память царицы Тамары к дню жен мироносиц, но она прославилась как великая правительница, ревностная христианка и подвижница.



3. Вопрос: Почему Иоанн Креститель спросил Иисуса "Ты ли Тот или ожидать нам другого?", хотя ранее признал Его Мессией?

Ответ: Иоанн посылал учеников спросить это у Иисуса не для себя, а чтобы его ученики убедились, что Иисус и есть Обетованный Мессия.



4. Вопрос: Почему Господь сначала разрешил Валааму идти с посланниками, но потом воспылал гневом?

Ответ: Господь заранее видел, что Валаам согласится пойти из корысти, поэтому разрешил ему идти, но сделать только то, что Бог скажет. Гнев был из-за того, что Валаам все же пошел.



5. Вопрос: Можно ли читать Ветхий Завет и Псалтирь лежа из-за проблем со спиной?

Ответ: Да, если стоять или сидеть проблематично из-за болезни, то можно читать лежа, главное – вникать в содержание, а не форма.

Вывод:

Отец Андрей дал подробные разъяснения по каждому вопросу, опираясь на Священное Писание, толкования святых отцов и предания Церкви. Он подчеркнул, что хотя святых людей следует почитать, их писания и высказывания не являются непогрешимыми и требуют рассуждения при применении к жизни. Он также затронул темы важности святости среди правителей, духовного смысла событий и поступков библейских персонажей, а также то, что внешние формы богопочитания должны соответствовать внутреннему состоянию человека.