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Ответы на вопросы. 12.02.24. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. О празднике трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Ответил о причине возникновения этого праздника – для примирения верующих, которые спорили, кто из этих святителей важнее.

2. О том, кто такие "сыны Божии", которые брали в жены дочерей человеческих. Привел две точки зрения – что это были падшие ангелы, вступившие в блудный союз с земными женщинами, и что это были знатные люди, соблазнившиеся красотой хананеянок.

3. О церковной ситуации на Украине. Объяснил, что Русская Церковь проявляет сдержанность, чтобы не навредить простым верующим.

4. О том, влияет ли осознание неизбежности смерти на борьбу с грехами. Ответил, что это заставляет задуматься о смысле жизни и обратиться к Библии и церкви.

5. Как помочь 16-летнему сыну, которому скучно на литургии? Отец Андрей ответил, что в 16 лет человек находится в процессе взросления и ему может быть тяжело. Нужно проявлять снисхождение, продолжать брать с собой в церковь и общаться, объясняя с любовью. Не стоит заставлять причащаться.

6. Почему после 40 лет тяжело создать семью? Потому что к этому возрасту человек уже утрачивает свежесть и полноту сил, необходимых для создания семьи.

7. Как молиться ангелам, если они не могут сострадать? Можно молиться ангелам через общую веру во Христа. Ангелы видят опасности и могут помочь.

8. Как поступить, если в семье крестников развод? Нужно делать всё возможное, чтобы предотвратить развод и сохранить семью. Каждый развод усиливает хаос в мире.

Вывод: отец Андрей отвечал на вопросы, связанные с церковными праздниками, библейской историей, актуальными проблемами церкви и духовной жизни христианина. Его ответы носят пастырский, душепопечительный характер.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_HBAc4YHmVU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31469 26731
    марина 10 мин. назад

      ну вот кто рождает перевертышей ,которых превращают в лидеры ,потом в вожди ,а потом сходят с ума и ждут памятники,чтобы цветок положить себе..«Мы видим мир не таким каков он есть, но таким каковы мы есть» Идол – это обожествление человеческих иллюзий, и мы умудряемся сотворить идолов даже из своих детей и любимых людей. Тем более, мы творим идола из прошлого, приписывая ему то, чего не было на самом деле.
      Читать далее: https://elpiadis.com/russia.html
      Илью Пономоренко ,мразь и сволочь знают все наверное -сбежал в Украину задолго до СВО..
      “Илья Пономарев, политик:
      Модель морального лидера нации очень примечательна. Отдельные примеры таких людей — это Махатма Ганди и Вацлав Гавел. Это должен быть безусловный моральный авторитет, который умеет вести политическую борьбу и является хорошим управленцем. Если среди писателей, то президентом, на мой взгляд, мог бы быть только Захар Прилепин.
      “Лавлинский/Прилеин — одна из главных фигур, которых теперь продвигает вонючий парижский “центр советологии” (https://ru.wikipedia.org/wiki/Каррер_д’Анкосс,_Элен). Раньше они же Лимонова-Савенко продвигали..
      Вот не лежала душа к нему определенно ,есть еще говорун Шаргкнов ,не то дьячок ,не то писатель ,но они вместе и от украины

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