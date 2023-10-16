Ответы на вопросы (16.10.23). Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
В этой лекции отец Андрей Ткачёв отвечает на следующие основные вопросы:
1. Почему в притче упоминаются именно кроты и летучие мыши?
Это нечистые для евреев животные, которые символизируют все нечистое и презираемое, на что человек надеется в период грешного спокойствия. В период опасности человек бросит свои идолы этим существам.
2. Почему Иисус говорит Петру такие высокие слова о том, что на нем Он создаст Церковь?
Католики считают, что Пётр получил власть быть князем Церкви. Православные считают, что Христос хвалит исповедание Петра, а не его личность. Церковь стоит на камне веры, а не на человеке.
3. Почему Господь прогневался на Давида за то, что он решил сосчитать Израиль?
В древности считали, что знать число означает иметь власть. Давид возгордился и это прогневало Господа.
4. Почему Давид выбрал в качестве наказания моровую язву, а не другие варианты?
Давид выбрал самое короткое по длительности наказание из предложенных, чтобы народ меньше страдал.
5. Как отличить благодать от прелести?
Благодать даёт смирение, прелесть – гордыню. Благодать помогает в добрых делах, прелесть радует собой.
6. Может ли смерть прийти к человеку без Божьей воли?
Нет, смерть приходит только по воле Божьей.
В своих ответах на вопросы отец Андрей опирается на Священное Писание и труды святых отцов. В ответах прослеживается мысль, что истинная вера зиждется на Иисусе Христе, а не на человеке. Подлинная благодать всегда смиряет, а не возносит. Беды и даже смерть приходят по Божьей воле для вразумления и спасения человека.
Главный вывод беседы можно сформулировать так: православное христианство призывает полагаться на Бога, а не на человеческие достижения и гордыню. Смирение, вера во Христа и послушание Богу – вот что помогает христианину в жизни и перед лицом смерти.