Комментарий редакции

В этой лекции отец Андрей Ткачёв отвечает на следующие основные вопросы:

1. Почему в притче упоминаются именно кроты и летучие мыши?

Это нечистые для евреев животные, которые символизируют все нечистое и презираемое, на что человек надеется в период грешного спокойствия. В период опасности человек бросит свои идолы этим существам.

2. Почему Иисус говорит Петру такие высокие слова о том, что на нем Он создаст Церковь?

Католики считают, что Пётр получил власть быть князем Церкви. Православные считают, что Христос хвалит исповедание Петра, а не его личность. Церковь стоит на камне веры, а не на человеке.

3. Почему Господь прогневался на Давида за то, что он решил сосчитать Израиль?

В древности считали, что знать число означает иметь власть. Давид возгордился и это прогневало Господа.

4. Почему Давид выбрал в качестве наказания моровую язву, а не другие варианты?

Давид выбрал самое короткое по длительности наказание из предложенных, чтобы народ меньше страдал.

5. Как отличить благодать от прелести?

Благодать даёт смирение, прелесть – гордыню. Благодать помогает в добрых делах, прелесть радует собой.

6. Может ли смерть прийти к человеку без Божьей воли?

Нет, смерть приходит только по воле Божьей.

В своих ответах на вопросы отец Андрей опирается на Священное Писание и труды святых отцов. В ответах прослеживается мысль, что истинная вера зиждется на Иисусе Христе, а не на человеке. Подлинная благодать всегда смиряет, а не возносит. Беды и даже смерть приходят по Божьей воле для вразумления и спасения человека.

Главный вывод беседы можно сформулировать так: православное христианство призывает полагаться на Бога, а не на человеческие достижения и гордыню. Смирение, вера во Христа и послушание Богу – вот что помогает христианину в жизни и перед лицом смерти.