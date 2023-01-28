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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.01.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777 производства США.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.

◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», артиллерийская система М-777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области.

В районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

◽️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

◽️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2976 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7656 танков и других боевых бронированных машин, 992 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3944 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8198 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/23799
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