

26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

◽️ В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

◽️ Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка производства США М109 «Paladin» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия, заняв новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

◽️ Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



◽️ На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО «Град», одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102-х районах.

В районе населенного пункта Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Также, за сутки уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской Народной Республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики, Владимировка, Валерьяновка, Комсомольский Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8191 единица специальной военной автомобильной техники.