

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.



На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М-777.



На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две установки РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка производства США М109 «Paladin», две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка и Левадное Запорожской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, и два пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Червоное и Канцеровка Запорожской области уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.



На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Также в районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации, за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах. В районе города Очаков Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области. Перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Куйбышево, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета производства США «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и другие боевые бронированные машины, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.